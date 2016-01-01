Проверка контрагента по ИНН или ОГРН, проверить фирму, юридическое лицо или предпринимателя, найти официальные сведения об организациях в сервисе - Контур.Фокус

Проверка контрагентов и управление рисками

Система решений для оценки рисков: проверяйте контрагентов, управляйте комплаенсом, избегайте штрафов — для любого размера бизнеса.

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Решения для оценки рисков

Контур.Фокус

Проверяйте контрагентов из РФ и СНГ по 40 официальным источникам, ставьте их на мониторинг, делегируйте проверку ИИ-ассистенту
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Интеграция API

Автоматизируйте проверку контрагентов через API. Интегрируйте Контур.Фокус в вашу систему
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Комплаенс

Управляйте рисками в сфере ПОД/ФТ, автоматизируйте соблюдение требований 115-ФЗ и санкционного комплаенса
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Кому подойдет Фокус

  • Специалистам службы безопасности
  • Юристам
  • Специалистам отдела закупок
  • Директорам и собственникам
  • Аудиторам
  • Бухгалтерам
  • Специалистам по внешней экономике
  • Сотрудникам финансового мониторинга

Проверяйте надёжность контрагентов до сделки

Получайте сообщения о положительных и негативных фактах в работе контрагентов в виде красных, желтых и зеленых сигналов.

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Изучите аналитику арбитражных дел, в которых контрагент выступает в роли истца или ответчика. Узнайте о предметах споров и о том, какими суммами оперирует компания в суде.

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Получайте экспертную оценку финансового состояния компании, чтобы убедиться в ее экономической устойчивости.

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Отслеживайте актуальные и исторические связи контрагентов с юридическими и физическими лицами. Фокус показывает их в виде схемы.

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Оперативно узнавайте о важных изменениях в работе контрагентов. Фокус предупредит, если у компании сменится руководитель или начнется ликвидация предприятия.

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Выявляйте риски и соблюдайте требования комплаенса

Идентифицируйте клиентов автоматически и получайте готовые анкеты по формату регулятора.

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Сервис проверяет, находится ли физлицо или компания в глобальных санкционных списках. Даже если самой организации в списках нет, но есть ее владелец — Контур.Фокус покажет это.

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Просто введите код или название товара в поиске Контур.Фокуса и узнайте, можно ли его ввозить или вывозить из страны.

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Расскажем о комплаенс-рисках за 1 минуту
Расскажем о комплаенс-рисках за 1 минуту

Принимайте решения на основе полной картины бизнеса

Досье на иностранную компанию

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Отчет о выездной проверке на адрес контрагента

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Отчет о проверке физлица на банкротство, долги, связи

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Все возможности сервиса

Экспресс-проверка

Поиск данных по >33 млн контрагентов

Российские
компании и ИП

Зарубежные
компании

Физические
лица

Клиенты
субъектов 115‑ФЗ

Компании и товары под санкциями

Напишите нам — проконсультируем
и поможем подобрать тариф под ваши задачи

Предоставляем сведения напрямую из официальных и открытых источников

ФНС

Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров

ФАС

Реестр недобросовестных поставщиков

ЕИС Госзакупки

Государственные контракты

Верховный суд

Арбитражные споры, отслеживание дела, решения по всем инстанциям

И другие

Ресурс БФО, МВД, Роспатент, Генпрокуратура, Федресурс, Казначейство

Почему клиенты доверяют
Фокусу более 15 лет

Помогает в спорах с ФНС

Отчеты из Фокуса принимаются судами для подтверждения должной осмотрительности и в спорах с контрагентами.

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Добросовестный поставщик по 44 и 223-ФЗ

Фокус — поставщик информационно-аналитических сервисов для федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

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Входит в реестр отечественного ПО

Контур.Фокус внесен в реестр отечественного ПО и отвечает требованиям, предъявляемым к нему. Запись № 508 от 16 февраля 2016 года

Работает при ограничениях мобильного интернета

Входим в «белый список» Минцифры РФ — перечень сервисов, которые поддерживаются, чтобы компании продолжали работу без рисков

Создан экспертами

Проверка основана на нормативной базе контролирующих органов, арбитражной практике и реальном опыте практикующих специалистов по экономической безопасности и ПОД/ФТ.

Более 35 тысяч компаний пользуются Фокусом

Теперь наши эксперты по безопасности могут сосредоточиться на стратегических вопросах, не отвлекаясь на рутинные операции по сбору и анализу данных. Подробнее

Самое главное, что теперь проверка проводится в отношении любого контрагента и вся информация аккумулируется на корпоративном портале. Подробнее

Администрация Екатеринбурга

Месяцы ручных сверок и 300 страниц для анализа данных — так раньше выглядела проверка служащих на конфликт интересов в администрации Екатеринбурга. Автоматизация проверок с помощью Контур.Фокуса сократила это время до минут, обеспечив оперативный и точный контроль. Подробнее

Сейчас мы выполняем около 3 тыс. проверок новых контрагентов в год против 200 ранее — рост в 15 раз. При этом процесс по-прежнему курирует один сотрудник. Подробнее

Федеральная лизинговая компания избавилась от рутины и усилила контроль рисков за счет автоматизации проверок клиентов. Подробнее

Использование Контур.Фокуса позволило в 10 раз ускорить первичные проверки контрагентов. Подробнее

ФК «Динамо-Москва»

Обмениваться документами по почте между отделами больше не нужно, это делает коммуникацию более простой и быстрой. Подробнее

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Тарифы

Экспертный контент

Разборы Новое в сервисе Обучение и инструкции События Мероприятия API 115-ФЗ Кейсы Санкции Аналитика Полезные материалы

Как детально проверить контрагента

Как собрать доказательную базу для налоговой проверки

Работайте где удобно

Веб-версия в любом браузере и мобильное приложение

Веб App Store Google Play

API интеграция с 1С, Битрикс24, SAP, CRM, ERP и другими системами

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Часто задаваемые вопросы

Чтобы проверить контрагентов из РФ или подготовиться к торгам, подойдет тариф Базовый от 29 760 рублей в год. Для детальной проверки контрагентов по СНГ, подготовке к ВЭД, анализа связей, подойдет тариф Премиум от 79 050 рублей в год. Специальный тариф для Корпораций, с расширенной проверкой зарубежных и российских контрагентов — от 115 000 рублей в год. Актуальные цены и спецпредложения.

В демоверсии Фокуса можно бесплатно посмотреть наименование организации, адрес информацию по судам, госзакупкам, узнать дату образования и налоговый орган. Также доступна информация о лицензиях, товарных знаках, проверках, учредителях, финансах, филиалах, записи в ЕГРЮЛ, ИНН, КПП, ОГРН. Попробуйте Фокус бесплатно.

Откройте Контур.Фокус и вбейте в строку поиска ИНН интересующей организации. Изучите сводку: судебные дела, бухгалтерскую отчетность, лицензии. Сформируйте выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подробнее о том, как проверить контрагента по ИНН, читайте в статье.

Фокус показывает информацию о судах и взысканиях, финансах, лицензиях и сертификатах, налогах и сборах, залогах, товарных знаках, проверках, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Чтобы узнать о деятельности партнера больше, есть возможность заказать выездную проверку или отчет о проверке физического лица. В сервисе также подключен умный ИИ-ассистент. Подробнее о возможностях сервиса.

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Все зависит от типа источника. Некоторые источники обновляются ежедневно, другие — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. В некоторые источники обновление поступает по запросу или по мере обновления базы. Подробнее.

Автоплатеж — это опция автоматического продления для тарифов Базовый и Премиум на 1 месяц с привязкой карты. На этапе оплаты счета выберите вариант «Оплата по карте с автоплатежом» и не думайте об оплате сервиса каждый месяц.
Вы можете в любой момент отключить автоплатеж: в Личном кабинете Контур. Фокуса под Вашим тарифом нажмите «Отменить списание».

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