Фокус.Комплаенс помогает снизить риск блокировки, но не разблокировать уже замороженный счет: сервис автоматически проверяет клиентов по требованиям 115-ФЗ, сверяет их с перечнями, ставит на мониторинг и хранит историю проверок, чтобы вы раньше замечали возможные риски. Что такое «блокировка счета по 115‑ФЗ» — подробнее здесь.