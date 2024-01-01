Фокус.Комплаенс помогает поднадзорным Росфинмониторинга, Банка России и другим субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Собирайте данные о клиентах за секунды, проводите сверку с перечнями и получайте анкеты по образцу регулятора.
Управление рисками в сфере ПОД/ФТ для субъектов 115-ФЗ
Преимущества Фокус.Комплаенс
Каким организациям подходит сервис
Кредитным и некредитным, некоммерческим финансовым организациям и другим субъектам ст. 5 и 7.1 115-ФЗ, которые работают с деньгами и имуществом клиентов.
Что умеет
сервис: узнайте за минуту
Инструменты для управления рисками в сфере противодействия
отмыванию
доходов и финансированию терроризма
Всё необходимое для управления
рисками в одном окне
Идентификация по актуальным критериям
Сервис находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.Подробнее
Комплексная оценка комплаенс-рисков
В сервисе есть преднастроенные рисковые модели проверки клиентов в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ, и гибкая настройка моделей проверки более чем по 70 критериям. Сервис оценивает факты в деятельности компании и присваивает уровень риска.Подробнее
Специальные перечни в одном сервисе
Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис формирует анкету клиента и автоматически сверяет его данные, включая адрес, со списками, обязательными для ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: перечнем террористов и экстремистов, публичных должностных лиц, МВК, ОМУ и другими.Подробнее
Уникальные возможности
Сверка адреса клиента с адресами террористов и экстремистов по перечню РФМ
Почему нам доверяют
Соответствие закону
Критерии проверки клиентов в сервисе соответствуют актуальным требованиям законодательства о ПОД/ФТ (Закон № 115‑ФЗ, Информационные письма и рекомендации Центрального банка и Росфинмониторинга).
Надёжность данных
Сведения поступают в сервис напрямую из первоисточников и дополняются 24/7, поэтому всегда актуальны.
Высокий уровень экспертности
Читайте отзывы наших клиентов и изучайте кейсы по автоматизации комплаенса с помощью веб и API‑решений Фокуса.Все отзывы и кейсы
Вопросы и ответы
С 2024 года Контур.Фокус и Контур.Призма объединены под торговой маркой Фокус. Возможности Контур.Призмы сохранены и доступны в линейке Фокус.Комплаенс. Изменилось название сервиса, функциональность для соблюдения требований 115-ФЗ и проверки санкционных рисков осталась прежней. Подробнее — в новости об объединении сервисов.
Фокус.Комплаенс помогает снизить риск блокировки, но не разблокировать уже замороженный счет: сервис автоматически проверяет клиентов по требованиям 115-ФЗ, сверяет их с перечнями, ставит на мониторинг и хранит историю проверок, чтобы вы раньше замечали возможные риски. Что такое «блокировка счета по 115‑ФЗ» — подробнее здесь.
Введите ИНН, название компании или ФИО физлица в Фокус.Комплаенс. Сервис автоматически проверит клиента по требованиям 115-ФЗ, сверит его с перечнями и списками, оценит риск и сформирует отчет по результатам проверки. Попробуйте бесплатно
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Оставьте заявку, и наш менеджер откроет вам доступ к сервису. Комплаенс не подойдет, если у вас заблокирован счет по 115-ФЗ.