Фокус.Комплаенс | Проверка контрагентов по 115 ФЗ, управление рисками в сфере ПОД/ФТ — Контур.Фокус

Управление рисками в сфере ПОД/ФТ для субъектов 115-ФЗ

Фокус.Комплаенс помогает поднадзорным Росфинмониторинга, Банка России и другим субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Собирайте данные о клиентах за секунды, проводите сверку с перечнями и получайте анкеты по образцу регулятора.

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Преимущества Фокус.Комплаенс

  • Автоматизация проверок и работа без риска штрафов
  • Проверка клиентов по 115-ФЗ за 5 минут вместо нескольких часов ручной работы
  • Массовые проверки по стандартным или пользовательским моделям
  • Сведения о компаниях из ближнего зарубежья (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.)

Каким организациям подходит сервис

Кредитным и некредитным, некоммерческим финансовым организациям и другим субъектам ст. 5 и 7.1 115-ФЗ, которые работают с деньгами и имуществом клиентов.

Банки
Лизинговые компании
Ломбарды
Агентства недвижимости
Обслуживающие бухгалтерии
Ювелирные компании
Все субъекты 115-ФЗ

Что умеет
сервис: узнайте за минуту

Инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию
доходов и финансированию терроризма

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Всё необходимое для управления
рисками в одном окне

Идентификация по актуальным критериям

Сервис находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.

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Комплексная оценка комплаенс-рисков

В сервисе есть преднастроенные рисковые модели проверки клиентов в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ, и гибкая настройка моделей проверки более чем по 70 критериям. Сервис оценивает факты в деятельности компании и присваивает уровень риска.

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Специальные перечни в одном сервисе

Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис формирует анкету клиента и автоматически сверяет его данные, включая адрес, со списками, обязательными для ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: перечнем террористов и экстремистов, публичных должностных лиц, МВК, ОМУ и другими.

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Все возможности

Уникальные возможности

Автоматическое формирование анкеты клиента
Массовая проверка всей клиентской базы
Постановка клиента на мониторинг
Документы и история проверок в электронном архиве

Сверка адреса клиента с адресами террористов и экстремистов по перечню РФМ

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Почему нам доверяют

Соответствие закону

Критерии проверки клиентов в сервисе соответствуют актуальным требованиям законодательства о ПОД/ФТ (Закон № 115‑ФЗ, Информационные письма и рекомендации Центрального банка и Росфинмониторинга).

Надёжность данных

Сведения поступают в сервис напрямую из первоисточников и дополняются 24/7, поэтому всегда актуальны.

Высокий уровень экспертности

Читайте отзывы наших клиентов и изучайте кейсы по автоматизации комплаенса с помощью веб и API‑решений Фокуса.

Все отзывы и кейсы

Вопросы и ответы

С 2024 года Контур.Фокус и Контур.Призма объединены под торговой маркой Фокус. Возможности Контур.Призмы сохранены и доступны в линейке Фокус.Комплаенс. Изменилось название сервиса, функциональность для соблюдения требований 115-ФЗ и проверки санкционных рисков осталась прежней. Подробнее — в новости об объединении сервисов.

Фокус.Комплаенс помогает снизить риск блокировки, но не разблокировать уже замороженный счет: сервис автоматически проверяет клиентов по требованиям 115-ФЗ, сверяет их с перечнями, ставит на мониторинг и хранит историю проверок, чтобы вы раньше замечали возможные риски. Что такое «блокировка счета по 115‑ФЗ» — подробнее здесь.

Введите ИНН, название компании или ФИО физлица в Фокус.Комплаенс. Сервис автоматически проверит клиента по требованиям 115-ФЗ, сверит его с перечнями и списками, оценит риск и сформирует отчет по результатам проверки. Попробуйте бесплатно

Попробуйте бесплатно 10 дней

Оставьте заявку, и наш менеджер откроет вам доступ к сервису. Комплаенс не подойдет, если у вас заблокирован счет по 115-ФЗ.